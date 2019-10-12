2019-10-12T13:39:47+03:00
Происшествия

Умер мужчина, упавший под поезд на станции метро «Пролетарская»

Петербуржец скончался в больнице от большого количество тяжелейших травм
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Упавший под поезд на станции метро «Пролетарская» петербуржец умер в больницеУпавший под поезд на станции метро «Пролетарская» петербуржец умер в больницеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Мужчина, упавший на рельсы утром в пятницу, 11 октября, на станции метро «Пролетарская» в Петербурге, умер в больнице. Трагедия произошла в 6:43, когда горожане спешили в последний рабочий день недели по делам. После падения под поезд, пострадавшего достали с рельс еще живым и экстренно повезли в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Увы, безуспешно.

- Мужчина был в очень тяжелом состоянии: повреждены внутренние органы, частично ампутировало правое бедро и левую голень, травма головы. После трагедии он сразу же впал в кому, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Врачи поместили пациента в отделение шоковой реанимации, но никакие дефибрилляторы, уколы и другие способы спасения жизни ему уже не помогали. У него было сильное кровотечение, клиническая смерть и в итоге мониторы погасли полностью.

Погибшим оказался 50-летний местный житель. Сестра умершего рассказала, что ее брат боролся с раком в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замучила совесть: В Колпино водитель сбежал с места смертельного ДТП, но потом вернулся
Петербурженку, разъезжавшую без прав на каршеринге, поймала полиция
Десяток мужчин своими силами вытащили машину, провалившуюся в глубокую яму во дворе на севере Петербурга
14-летний мальчик умер после укола скорой в Приозерске
Психически неуравновешенную девочку полтора года сексуально развращал житель Гатчины
Труп 9-месячного младенца, который неожиданно задохнулся, нашли в квартире Петербурга
Парень отбился от насильника в Петербурге, но тот украл у него телефон
Вор нашел в квартире безработного мужчины из Ленобласти сейф с 1,9 миллионами рублей и ювелирными изделиями
«Когда же это уродство снесут»: В центре Петербурга горит аварийный дом
Куча мусора из земли и грязного пластика «украсила» исторический центр Петербурга
«Эй, ухнем»: Строители оранжевой ветки метро поработали под аккомпанемент артистов Театра комедии
В Петербурге ищут верного хозяина собаке со сломанным позвоночником и отказавшими лапами
«Кино» возвращается: Оригинальный состав группы выступит с оцифрованным Цоем в 2020 году в Ледовом
Опрокинувшийся мусоровоз вмиг завалил отходами Полюстровский проспект
Туктамышева ответила сарказмом на оценки своей короткой программы на Finlandia Trophy
«Шевроле» влетел под самосвал в смертельном ДТП в Выборгском районе
Новому трамваю быть: В Смольном подписали соглашение о строительстве пути «Купчино – Шушары – Славянка»
Девушка-фермер из Ленобласти стала лучшим сельским блогером России
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» с успехом вернулась в «Адмиралтейские верфи»
Петербуржцы смогут попасть на «Северное сияние» в «Рускеале» на «Ласточке-премиум»
Плата за капремонт в Петербурге может вырасти почти в 1,5 раза в 2020 году
Трамвай снес неосмотрительного мужчину на проспекте Стачек
Росгвардии Петербурга передана на хранение уникальная историческая реликвия
В Карелии энергетики сняли рыжего кота с высокого фонаря
В Санкт-Петербурге поймали похитителя 30 дорогих велосипедов и самокатов
В Петербурге жители многоэтажки пожаловались на соседство с борделем
Мужчину подстрелили из огнестрела в центре Петербурга