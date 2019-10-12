Умер мужчина, упавший под поезд на станции метро «Пролетарская»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-12T13:39:47+03:00

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Мужчина, упавший на рельсы утром в пятницу, 11 октября, на станции метро «Пролетарская» в Петербурге, умер в больнице. Трагедия произошла в 6:43, когда горожане спешили в последний рабочий день недели по делам. После падения под поезд, пострадавшего достали с рельс еще живым и экстренно повезли в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Увы, безуспешно.

- Мужчина был в очень тяжелом состоянии: повреждены внутренние органы, частично ампутировало правое бедро и левую голень, травма головы. После трагедии он сразу же впал в кому, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Врачи поместили пациента в отделение шоковой реанимации, но никакие дефибрилляторы, уколы и другие способы спасения жизни ему уже не помогали. У него было сильное кровотечение, клиническая смерть и в итоге мониторы погасли полностью.

Погибшим оказался 50-летний местный житель. Сестра умершего рассказала, что ее брат боролся с раком в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU