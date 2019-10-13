Прогноз погоды на 14 октября в Санкт-Петербурге: ливни и ветер

СЕГОДНЯ 20:59 2019-10-13T20:59:54+03:00

В понедельник на Санкт-Петербург обрушатся ливни - так что, отправляясь куда-нибудь, не забудьте прихватить из дома зонтик! Фото: Олег ЗОЛОТО

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Вам не понравилась воскресная погода? А между тем это была только разминка: по словам специалистов Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по-настоящему стихия в Санкт-Петербурге разгуляется в понедельник, 14 октября.

- Ночью местами пройдет слабый дождь, - отмечают синоптики. – Днем он усилится – в отдельных районах вплоть до ливня. Температура воздуха днем составит +6 - +8 градусов.

Ветер, в противовес дождю, ожидается слабый и умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем, напротив, пойдет на спад. Не «барическая пила», конечно же, но все равно неприятно – так что внимательнее следите в понедельник за своим здоровьем.

Уже со вторника, впрочем, погода пусть и незначительно, но улучшится. Ливней до конца недели не обещают, а температура, если верить синоптиком, так и вовсе поднимется - правда, всего на один-два градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU