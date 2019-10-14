«Аллея ангелов» появилась в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-14T16:37:47+03:00

«Аллею ангелов» в память о детях, погибших от рака засадили каштанами. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Ее высадили в память о детях, которые боролись, но погибли от рака

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За выходные на одну аллею в Санкт-Петербурге стало больше. Она появилась в Выборгском районе в парке Юннатов. Так называемую «Аллею ангелов» создали в память о детях, которые боролись с раком, но все же ушли из жизни. Участок засадили каштанами родители и добровольцы команды «Надежда детям». Известно, что сообщество объединяет волонтеров благотворительных организаций, поддерживающих семьи с детьми, которые противостоят тяжелому недугу. Открытие аллеи в память о детях сопроводили выпуском белых птиц в небо.

- Специалисты садово-паркового предприятия «Выборгское» теперь будут ухаживать за саженцами, - комментируют в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Напомним, в сентябре на площади Восстания в Санкт-Петербурге высадили новые деревья. Активисты купили их на свои деньги и почти год потратили на получение всех необходимых согласований.

ИСТОЧНИК KP.RU