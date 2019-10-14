2019-10-14T15:54:24+03:00
Общество

Тараканов нет: Петербургская больница опровергла жалобы пациентов на насекомых в палатах

Администрация медучреждение уверяет, что видео с доказательствами является не настоящим
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургская больница опровергла информацию о тараканах в палатах медучреждения / Фото: Комитет по здравоохранению ПетербургаПетербургская больница опровергла информацию о тараканах в палатах медучреждения / Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга
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Городская многопрофильная больница №2 Петербурга опровергла данные о том, что в палатах кишат тараканы. В субботу, 12 октября, в сети появилось видео, на котором якобы пациенты медучреждения снимают насекомых, которые толпами бегают по койкам, тумбочкам и стенам отделения. В больнице провели собственную проверку и заявили, что все это не правда.

- В результате обходов установлено, что информация, предоставленная в видеороликах, не нашла своего подтверждения. Жалоб со стороны пациентов на условия пребывания нет. В ходе комиссионных обходов пациентами высказаны слова благодарности в адрес врачей, среднего, младшего медицинского персонала за лечение, хороший уход, внимательное и доброжелательное отношение, - прокомментировал ситуацию комитет по здравоохранению Петербурга.

Медики отмечают, что просмотрев видео с тараканами, опубликованное в сети, могут с уверенностью заявить, что на кадрах не городская больница №2, так как интерьеры палаты в ролике и реальности внешне не совпадают.

В больнице уверяют, что постоянно проводятся противоэпидемические, дезинсекционные, дератизационные и дезинфекционные мероприятия в соответствии с утвержденным графиком.

Тараканы заполонили городскую больницу в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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