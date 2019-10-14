2019-10-14T19:36:10+03:00
Общество

50 машин изъято, 117 водителей оштрафовано: ГИБДД провела рейд по такси

Всего инспектора успели проверить более 400 автомобилей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Рейд ГИБДД по такси опять показал большое число нарушителей.Рейд ГИБДД по такси опять показал большое число нарушителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция вновь вышла в рейд по петербургским такси. Нарекания на перевозчиков поступают слишком часто, да и статистика ДТП не внушает оптимизма. Чтобы чуть-чуть улучшить ситуацию, за дело вновь взялись инспектора ГИБДД.

- В ходе рейда проверено более 400 автомобилей такси. К административной ответственности привлечено 117 водителей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом 50 из 400 проверенных машин отправились на штрафстоянку. Причина - отсутствие лицензии на пассажирские перевозки. А один водитель и вовсе оказался в федеральном розыске.

Надо сказать, что нынешний рейд - не первый. Подобные мероприятия проходили и в августе. Тогда из 500 проверенных таксистов 40 были оштрафованы.

А всего за осень 2019 года в поле зрения инспекторов попали 3,5 тысячи автомобилей с шашечками, тысяча из которых оказалась проблемной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брошенный во втором ряду BMW намертво перекрыл 17-ю линию Васильевского острова
Смольный освободил от должности главу комитета по благоустройству
«Воняет грязными тряпками»: Ректор СПбГУП раскритиковал борцов с плагиатом из «Диссернета»
Половину ТРЦ «Галерея» могут продать арабской компании
На российско-финской границе в грузовике нашли полтонны контрабандных сигарет
На улице Коллонтай таксист пошел на таран и остановил движение трамваев
Эксперты признали реку Каменку экстремально загрязненной
С улиц Петербурга за неделю вывезли 2,6 тысячи тонн грязи
Потерялся во времени: Пьяный петербуржец объявил в розыск своего 6-летнего сына, которого не видел с Нового года
Проезд ограничили на дамбе в Санкт-Петербурге
Около миллиарда рублей выделят на проектирование новых станций метро Петербурга из бюджета
«Аллея ангелов» появилась в Петербурге
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях из-за ливня
Тараканов нет: Петербургская больница опровергла жалобы пациентов на насекомых в палатах
У львинохвостой макаки в Ленинградском зоопарке появился кавалер из Парижа
Пьяный мужчина прыгал на капоте иномарки, а после избил девушку в центре Петербурга
Из-за «серых» зарплат бюджет Петербурга теряет 36 миллиардов рублей налогов
Полиция задержала мигранта, который пытался изнасиловать женщину в лесопарке
Заморозки ожидаются в Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти вор-домушник украл 5 лампочек и DVD-плеер
Что-то вкололи в шею и увезли: на Петроградке похитили девушку
Петербургские школьники высадят 10 тысяч тюльпанов, которые расцветут весной