50 машин изъято, 117 водителей оштрафовано: ГИБДД провела рейд по такси

СЕГОДНЯ 19:35 2019-10-14T19:36:10+03:00

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Госавтоинспекция вновь вышла в рейд по петербургским такси. Нарекания на перевозчиков поступают слишком часто, да и статистика ДТП не внушает оптимизма. Чтобы чуть-чуть улучшить ситуацию, за дело вновь взялись инспектора ГИБДД.

- В ходе рейда проверено более 400 автомобилей такси. К административной ответственности привлечено 117 водителей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом 50 из 400 проверенных машин отправились на штрафстоянку. Причина - отсутствие лицензии на пассажирские перевозки. А один водитель и вовсе оказался в федеральном розыске.

Надо сказать, что нынешний рейд - не первый. Подобные мероприятия проходили и в августе. Тогда из 500 проверенных таксистов 40 были оштрафованы.

А всего за осень 2019 года в поле зрения инспекторов попали 3,5 тысячи автомобилей с шашечками, тысяча из которых оказалась проблемной.

ИСТОЧНИК KP.RU