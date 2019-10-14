50 машин изъято, 117 водителей оштрафовано: ГИБДД провела рейд по такси
Госавтоинспекция вновь вышла в рейд по петербургским такси. Нарекания на перевозчиков поступают слишком часто, да и статистика ДТП не внушает оптимизма. Чтобы чуть-чуть улучшить ситуацию, за дело вновь взялись инспектора ГИБДД.
- В ходе рейда проверено более 400 автомобилей такси. К административной ответственности привлечено 117 водителей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
При этом 50 из 400 проверенных машин отправились на штрафстоянку. Причина - отсутствие лицензии на пассажирские перевозки. А один водитель и вовсе оказался в федеральном розыске.
Надо сказать, что нынешний рейд - не первый. Подобные мероприятия проходили и в августе. Тогда из 500 проверенных таксистов 40 были оштрафованы.
А всего за осень 2019 года в поле зрения инспекторов попали 3,5 тысячи автомобилей с шашечками, тысяча из которых оказалась проблемной.
ИСТОЧНИК KP.RU