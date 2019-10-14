СЕГОДНЯ 20:18 2019-10-14T20:27:57+03:00

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Смольный освободил от должности главу комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте администрации 14 октября.

- Владимир Рублевский освобожден от должности гражданской службы Санкт-Петербурга по собственной инициативе. С 14 октября временное исполнение обязанностей председателя комитета по благоустройству возлагается на Сергея Малинина, который ранее являлся первым заместителем, - передает пресс-служба Смольного.

Причины добровольного ухода Рублевского не сообщаются. Напомним, он проработал на своем посту с 1 октября 2014 года. До этого Рублевский возглавлял администрацию Московского района. Добавим, что ранее комитет по благоустройству запретил вырубать деревья у СКК «Петербургский». В Смольном ответили на критику обеспокоенных активистов, сообщив, что под действие «порубочного билета» попадает лишь трава на газоне.

ИСТОЧНИК KP.RU