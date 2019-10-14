2019-10-14T23:20:53+03:00
Общество

Добраться в Карелию из Петербурга можно будет на новом поезде

Поезд начнет работу со 2 декабря, он позволит развить туристический потенциал регионов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Попасть в Карелию можно будет с Ладожского вокзала.Попасть в Карелию можно будет с Ладожского вокзала.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Со 2 декабря начнет работу новый поезд, который свяжет между собой Москву, Санкт-Петербург и Карелию. Это разовьет туристический потенциал Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

- Конечными остановками значатся Петрозаводск и Ленинградский вокзал Москвы. Поездка продлится около 20 часов. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваар, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална, - передает пресс-служба «РЖД».

Стоимость плацкартных билетов начинается от 1 тысячи 347 рублей. Места в купейном вагоне оценивают от 2 тысяч рублей. Продажа билетов на новый поезд уже открыта. Напомним, что 2 ноября петербуржцев приглашают на торжественную программу «Северное сияние» в столь любимом горном парке «Рускеала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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