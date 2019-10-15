2019-10-15T08:32:09+03:00
Общество

«Ошибка могла стоить мне здоровья»: Петербургский руфер застрял на крыше Апраксина двора

Экстремал ухватился за оконную решетку, которая отвалилась у него в руках [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский руфер едва не покалечился, пытаясь забраться на башню с часами на Апраксином двореПетербургский руфер едва не покалечился, пытаясь забраться на башню с часами на Апраксином двореФото: принтскрин видео.
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Руфер из Петербурга едва серьезно не покалечился, пытаясь забраться на башню с часами на Апраксином дворе. Во вторник, 15 октября, экстремал по имени Святослав опубликовал видео с, как он сам называет, внештатной ситуацией. Парень уже высоко вскарабкался по крышам, взобрался на узкий уступ. Для того чтобы двигаться дальше, он планировал залезть по решетке, монтированной в стену на окне. Но когда он за нее взялся, она легко отогнулась. Лезть дальше невозможно, обратного пути тоже нет. Экстремал оказался в ловушке.

- Не всегда нужно делиться успехом. В этой жизни есть моменты, когда и неудачи играют для нас полезную роль. Самое главное, чтоб мы извлекали из этого урок. В данном случае я акцентирую внимание на резких движениях. Никогда не нужно трогать то, в чем не уверены. Сначала проверяете, потом лезете. К сожалению, мало кто прислушается к этому совету. В данном случае эта ошибка могла стоить мне здоровья, - написал руфер в своем Instagram.

На башню парень в итоге не залез, так как главной целью стало – уцелеть и сохранить здоровье.

В Петербурге довольно часто разные экстремалы забираются на высокие здания, чтобы пощекотать нервы себе и близким, а также снять эффектное видео. В субботу, 12 октября, молодой руфер без страховки залез на шпиль здания Швейной фабрики в центре города. И многие петербуржцы вяло отреагировали на такой подвиг, отметив, что он уже не первый.

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Петербургский экстремал застрял на крыше, пытаясь забраться на башню с часами
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ИСТОЧНИК KP.RU

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