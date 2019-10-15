Антициклон из Скандинавии принесет похолодание в Петербург

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-15T12:20:45+03:00

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На календаре 15 октября, а это значит, что осень перевалила за половину. С этого момента в Петербурге будет только темнеть и холодать. А первым вестником грядущей зимы стал антициклон из Скандинавии, который принес в город ночные заморозки.

- Санкт-Петербург сегодня под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона. В городе переменная облачность и без дождей. Температура воздуха составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области от +4 до +9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление будет расти, - сообщает на своей странице в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

При этом синоптики предупреждают, что в ближайшее время температура пойдет на снижение и дневные показатели не будут превышать +5 градусов. А ночью и вовсе стоит ждать заморозков. В этом утром вторника убедились автомобилисты. На стеклах машин был иней, а на дорогах - гололед. Это стало причиной нескольких аварий. В том числе не трассе «Скандинавия», где перевернулся микроавтобус с туристами, ехавшими в Финляндию.

ИСТОЧНИК KP.RU