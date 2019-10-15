Тетрис-челлендж по-петербургски: Сотрудники метро показали «начинку» автомобиля Службы аварийных работ
Сотрудники Петербургского метрополитена стали участниками интересного тетрис-челленджа, который захватил уже работников многих оперативных служб. Так, «скорая помощь», пожарные, сотрудники ГИБДД и многие другие раскладывали содержимое своих автомобилей согласно игре «Тетрис». То есть строго параллельно и перпендикулярно и фиксировали это фотографией сверху. Работники подземки присоединились к акции и опубликовали снимок содержимого автомобиля Аварийно-спасательного формирования.
- В распоряжении Службы аварийных работ, которая всегда готова к любым экстренным ситуациям, десятки инструментов и предметов. Здесь есть световые столбы для освещения тоннелей, гидравлические ножницы и клещи, чтобы приподнять или «разжать» состав, газовые баллоны, генераторы, набор для доврачебной помощи и носилки, - комментируют снимок в пресс-службе метрополитена.
Напомним, что тетрис-челлендж захватил мир после публикации 1 сентября фотографии полицейских из Цюриха. На сегодня в социальной сети Инстаграмм с хэштегом #tetrischallenge насчитывается уже более 17 тысяч публикаций.
ИСТОЧНИК KP.RU