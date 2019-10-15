2019-10-15T14:34:26+03:00
Общество

Тетрис-челлендж по-петербургски: Сотрудники метро показали «начинку» автомобиля Службы аварийных работ

Работники подземки приняли участие во всемирном флешмобе
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Сотрудники подземки показали «начинку» автомобиля Службы аварийных работ. Фото: пресс-служба метрополитена.Сотрудники подземки показали «начинку» автомобиля Службы аварийных работ. Фото: пресс-служба метрополитена.
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Сотрудники Петербургского метрополитена стали участниками интересного тетрис-челленджа, который захватил уже работников многих оперативных служб. Так, «скорая помощь», пожарные, сотрудники ГИБДД и многие другие раскладывали содержимое своих автомобилей согласно игре «Тетрис». То есть строго параллельно и перпендикулярно и фиксировали это фотографией сверху. Работники подземки присоединились к акции и опубликовали снимок содержимого автомобиля Аварийно-спасательного формирования.

- В распоряжении Службы аварийных работ, которая всегда готова к любым экстренным ситуациям, десятки инструментов и предметов. Здесь есть световые столбы для освещения тоннелей, гидравлические ножницы и клещи, чтобы приподнять или «разжать» состав, газовые баллоны, генераторы, набор для доврачебной помощи и носилки, - комментируют снимок в пресс-службе метрополитена.

Напомним, что тетрис-челлендж захватил мир после публикации 1 сентября фотографии полицейских из Цюриха. На сегодня в социальной сети Инстаграмм с хэштегом #tetrischallenge насчитывается уже более 17 тысяч публикаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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