В Петербургском метрополитене объяснили почему до сих пор используются жетоны

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-15T17:49:32+03:00

В метрополитене отмечают, что коллекционеры всегда с нетерпением ждут выпуска новинок юбилейных жетонов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Несмотря на все технологические новшества и разнообразие проездных карт метро в Санкт-Петербурге продолжает продавать жетоны для проезда. Помимо их долговечности и многоразового использования есть и другие причины. В пресс-службе подземки рассказали, почему полностью не переходят на карты.

- Во-первых, это – традиция. Петербургский метрополитен один из немногих городов на постсоветском пространстве сохранил жетон, как средство оплаты проезда, - отмечают в пресс-службе.

Дальше по списку: удобство для туристов и людей, для которых метрополитен как средство передвижения – скорее исключение, чем правило. Им удобнее приобрести жетон на одну-две поездки, нежели обзаводится постоянным проездным.

Также работники метро, считают, что жетон – это произведение искусства. Помимо классического дизайна, в кассах Петербургского метрополитена продаются и юбилейные, отчеканенные лимитированным тиражом. Например, в сентябре 2019 года появились такие жетоны в честь станций Фрунзенского радиуса. По этому случаю в продажу поступил и проездной «Подорожник» с новым дизайном.

ИСТОЧНИК KP.RU