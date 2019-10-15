2019-10-15T17:49:32+03:00
Общество

В Петербургском метрополитене объяснили почему до сих пор используются жетоны

От этой формы оплаты не собираются отказываться
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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В метрополитене отмечают, что коллекционеры всегда с нетерпением ждут выпуска новинок юбилейных жетонов.В метрополитене отмечают, что коллекционеры всегда с нетерпением ждут выпуска новинок юбилейных жетонов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на все технологические новшества и разнообразие проездных карт метро в Санкт-Петербурге продолжает продавать жетоны для проезда. Помимо их долговечности и многоразового использования есть и другие причины. В пресс-службе подземки рассказали, почему полностью не переходят на карты.

- Во-первых, это – традиция. Петербургский метрополитен один из немногих городов на постсоветском пространстве сохранил жетон, как средство оплаты проезда, - отмечают в пресс-службе.

Дальше по списку: удобство для туристов и людей, для которых метрополитен как средство передвижения – скорее исключение, чем правило. Им удобнее приобрести жетон на одну-две поездки, нежели обзаводится постоянным проездным.

Также работники метро, считают, что жетон – это произведение искусства. Помимо классического дизайна, в кассах Петербургского метрополитена продаются и юбилейные, отчеканенные лимитированным тиражом. Например, в сентябре 2019 года появились такие жетоны в честь станций Фрунзенского радиуса. По этому случаю в продажу поступил и проездной «Подорожник» с новым дизайном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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