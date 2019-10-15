После смертельного ДТП с микроавтобусом на Скандинавском шоссе завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-15T18:00:56+03:00

Смертельное ДТП на Скандинавском шоссе обернулось уголовным делом. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Утром 15 октября здесь погиб один человек и пострадали еще шесть

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Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей утром 15 октября на Скандинавском шоссе ( часть трассы «Скандинавия»).

- Дело возбуждено по части третьей статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба петербургского главка.

Напомним, что около 9 часов утра в Курортном районе Петербурга, на Скандинавском шоссе в 5 километрах от съезда на Западный скоростной диаметр, в аварию попал микроавтобус «Пежо». Пассажирская машина, направлявшаяся в Выборг (по другим данным в Финляндию) съехала с дороги, улетела в кювет и легла на бок.

На месте ДТП погибла 57-летняя женщина. Два пассажира были госпитализированы в тяжелом состоянии, а еще трое оказались на больничных койках в среднем состоянии. Водитель - 32-летний мужчина, серьезно не пострадал.

Предварительно, причиной аварии мог стать утренний гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU