После смертельного ДТП с микроавтобусом на Скандинавском шоссе завели уголовное дело
Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей утром 15 октября на Скандинавском шоссе ( часть трассы «Скандинавия»).
- Дело возбуждено по части третьей статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба петербургского главка.
Напомним, что около 9 часов утра в Курортном районе Петербурга, на Скандинавском шоссе в 5 километрах от съезда на Западный скоростной диаметр, в аварию попал микроавтобус «Пежо». Пассажирская машина, направлявшаяся в Выборг (по другим данным в Финляндию) съехала с дороги, улетела в кювет и легла на бок.
На месте ДТП погибла 57-летняя женщина. Два пассажира были госпитализированы в тяжелом состоянии, а еще трое оказались на больничных койках в среднем состоянии. Водитель - 32-летний мужчина, серьезно не пострадал.
Предварительно, причиной аварии мог стать утренний гололед.
ИСТОЧНИК KP.RU