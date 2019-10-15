В Петербурге выбрали лучших ведущих свадебных церемоний

СЕГОДНЯ 19:29 2019-10-15T19:29:11+03:00

Победитель оказался не один, всех участников наградили грамотами Фото: Комитет по делам записи актов гражданского состояния.

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Редкая свадьба в России обходится без торжественной церемонии в ЗАГСе. Ведущие объявляют молодоженов мужем и женой, дают им напутствия на семейную жизнь. Потом супруги приходят в ЗАГС уже после рождения ребенка, чтобы в красивой обстановке провести церемонию имянаречения. Конечно, каждому хочется, чтобы такие драгоценные моменты в жизни сопровождали только лучшие ведущие. Как раз таких и выбрали в Петербурге.

С июля по сентябрь Комитет по делам записи актов гражданского состояния проводил конкурс на звание "Лучший ведущий церемонии бракосочетания и имянаречения". Участие в нем принял 91 сотрудник.

Участие в конкурсе приняли почти 100 сотрудников отделений ЗАГС. Фото: Комитет по делам записи актов гражданского состояния.

Конкурсантов оценивали как по профессиональным качествам - речи, содержанию текстов, музыкальному сопровождению церемонии - так и по внешнему виду. Победитель оказался далеко не один, всех их наградили грамотами.

К слову о торжественных присвоениях имен. Недавно в Петербурге молодые родители назвали свою дочь весьма патриотичным именем. В свидетельстве о рождении, выданном в ЗАГСЕ появилась запись – Россия по фамилии Русских.

ИСТОЧНИК KP.RU