2019-10-15T19:26:03+03:00
Общество

Нагреть шнур, вставить окно: Жилищный комитет проверил новую систему борьбы с наледью

На одном из домов в Невском районе сделали «холодный чердак», а на другом - водосточную трубу с подогревом
Петр КИБЕР
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Жилищный комитет провел инспекцию по подготовке к зиме. Крыши домов будут охлаждать, а водостоки - греть.Жилищный комитет провел инспекцию по подготовке к зиме. Крыши домов будут охлаждать, а водостоки - греть.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Зима близко, а значит вскоре на крыши петербургских домов ляжет первый снег. Вскоре он подтает и снова замерзнет. По водосточным трубам побежит вода и также, при ночных заморозках, превратится в лет. Все это создаст трудности коммунальщикам и простым горожанам. на головы которых и будут падать сосульки. Чтобы этого избежать, были предложены две технологии: греющий кабель в водостоках и «холодные чердаки». 15 октября оба варианта вживую смотрели чиновники Жилищного комитета.

- В ходе рабочего выезда были проверены два адреса: на проспекте Обуховской обороны, д. 119 и на улице Пинегина, д. 21/26. Оба дома находятся в управлении ООО «ЖКС №1 Невского района Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-служба Жилкома.

На первом адресе управляющая компания проложила греющий кабель в желобах и водосточных трубах здания. Это должно помочь стекать с крыши подтаявшей воде. Включатся кабель может автоматически (от датчика температуры) и механически.

На втором адресе теплоизолировали чердак, сделав его «холодным». Здесь дополнительно поставили окна для лучшей вентиляции и заменили чердачные двери. Специалисты считают, что так крыша не нагреется, снег таять не будет, а, значит, не будет и сосулек.

Какой вариант лучше - покажет время. Но именно холодные чердаки, по распоряжению главы города, будут сделаны во всех потенциально опасных домах до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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