Юг КАД встал практически намертво в пробках вечером 15 октября

СЕГОДНЯ 20:34 2019-10-15T20:36:18+03:00

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Петербуржцы массово пожаловались в соцсетях на километровые пробки на юге Кольцевой автодороги. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», одна из полос КАД между Московским шоссе и Софийской улицей встала почти намертво. Сообщения о бесконечной пробке тянутся с 7 вечера 15 октября.

- С каждой минутой навигатор показывает все дольше и дольше до точки назначения. Все съезды в город тоже стоят. Например, от Пулково до Софийской улицы ехать не меньше часа, - возмущается один из участников плотного трафика в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы добавили, что дело в перекрытии двух полос автодороги. Там ведутся ремонтные работы. Напомним, «КП-Петербург» сообщала о том, что на внешнем кольце КАД между Софийской улицей и проспектом Обуховской обороны ограничат движение с 15 по 18 октября. В это время там будут в круглосуточном режиме устранять дефекты дорожного покрытия на подходе к 18-ти деформационным швам.

ИСТОЧНИК KP.RU