Женщину, расчленившую соседа по коммуналке, поймали полицейские

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-16T11:14:30+03:00

Части тела, разложенные по полиэтиленовым пакетам, в апреле нынешнего года нашли на Канонерском острове

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Петербургские полицейские раскрыли громкое дело об убийстве мужчины, чье расчлененное тело было найдено в пяти мусорных пакетах на Канонерском острове. Погибшим тогда оказался мужчина 1980 года рождения. А вот его убийцу долго не могли найти.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая в совершении данного преступления. Ей оказалась нигде не работающая 40-летняя уроженка Хабаровского края, бывшая соседкой погибшего по коммунальной квартире, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Напомним, что расчлененное тело было найдено 5 апреля на тропинке, ведущей в перелесок в 250 метрах от жилых домов. На останки наткнулся местный житель, гулявший с собакой. Полиэтиленовые пакеты лежали в небольшом овраге и были присыпаны снегом и песком.

Приехавшие полицейские нашли в мешках части правого бедра, голени, грудины, плеча, часть таза и куски кожи. По факту ЧП было заведено уголовное дело об убийстве. И лишь через несколько месяцев удалось найти подозреваемую в жестокой расправе. По предварительным данным, ее причиной стал бытовой конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU