Власти Ленобласти против возможной отмены 29 коммерческих маршрутов и пригрозили судом Смольному

СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-16T19:35:00+03:00

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Власти Ленобласти раскритиковали возможную отмену 29 коммерческих маршрутов между поселениями региона и Петербургом. По словам чиновников, эти автобусы жизненно необходимы для населения, поэтому ни в коем случае нельзя рушить сформированную десятилетиями транспортную систему. Под угрозой упразднения важнейшие маршрутки до Всеволожска, Бугров, Новоселья и Форсоново.

- Ни область, ни город не могут в одностороннем порядке с ходу менять смежную маршрутную сеть. Мы еще будем беседовать с нашими городскими коллегами. Но никто не исключает разбирательств в суде в случае нарушения условий соглашения о межрегиональных маршрутах, - передают слова начальника управления по транспорту Ленобласти Павла Постовалова в пресс-службе правительства региона.

Сейчас власти прорабатывают варианты, при которых область станет заказчиком ряда отменяемых городом автобусов при условия, что для них конечной остановкой останутся станции метро, а не железнодорожные станции или остановки «Чижика».

Напомним, что 15 октября на сайте Смольного появился проект постановления о возможной отмене 271 коммерческого маршрута в июле 2020 года. Взамен им появятся 97 «социальных» автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU