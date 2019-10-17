Петербуржцев повеселил таракан Стасик в продуктовом магазине

СЕГОДНЯ 19:44 2019-10-17T19:44:09+03:00

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В интернете в четверг, 17 октября, появился снимок, который кому-то испортил аппетит, а кому-то поднял настроение. В одном из супермаркетов на Брестском бульваре в Красносельском районе на прилавке в отделе кулинарии покупатели обнаружили таракана. Он поселился между копченой курицей и цыплятами-табака. Желание покупать готовую еду у авторов фото, конечно, напрочь отпало. Однако они подошли с юмором к ситуации и даже дали насекомому ласковое имя – Стасик.

«Как изысканно, однако. Нужно взвесить, потяну ли... А вообще, откормят таракана, потом разделают и будут частями продавать: мякоть таракашки, окорока. Можно даже тренду придумать название, например «Стасомясо», - пишут шутливые комментарии петербуржцы под фотографией.

Напомним еще одну историю с едой, которая совсем недавно произошла в Северной столице. Петербуржец купил в магазине колбасу, которая оказалась не пригодна для еды. После того, как разломал продукт, внутри мужчина обнаружил неприятную «начинку»: множество маленьких, беленьких опарышей.

ИСТОЧНИК KP.RU