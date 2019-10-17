2019-10-17T15:23:11+03:00
Общество

В Петербурге нашли живой и невредимой шестиклассницу, исчезнувшую после ссоры с матерью

Девочка уехала к своей бабушке, чтобы не видеться с родителями после конфликта
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Поиском исчезнувшей несовершеннолетней девочки занимаются полицейские.Поиском исчезнувшей несовершеннолетней девочки занимаются полицейские.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Санкт-Петербурге сутки разыскивали 12-летнюю девочку, которая пропала 16 октября. Шестиклассница не вернулась домой после возникшего семейного конфликта. В школьном рюкзаке мать девочки обнаружила две сигареты и устроила взбучку. Расстроенная школьница выключила телефон и пропала. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Чуть позже они сами дали отбой в розыске.

- Дочь около 22:30 того же дня пришла к бабушке. Сообщила, что все это время гуляла по торговым центрам, - записали полицейские в заявлении, поступившем от родителей.

В Петербурге продолжают искать пятиклассницу, которая не вернулась домой из школы в Лодейнопольском районе 16 октября. 11-летнюю девочку ищут по следующим приметам.

Среднее телосложение, рост 140 сантиметров, лицо круглое, бледное, европейского типа, брови дугообразные. У нее голубые глаза и прямые темно-русые волосы, завязанные в хвост.

Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном и ромбовидными рисунками, сиреневую клетчатую юбку, белый бадлон, бордовую жилетку, черные капроновые колготки, черные полуботинки на шнуровке и молнии. Среди особых примет указан шрам от ветряной оспы на лбу между бровями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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