Шуваловский проспект перекроют до лета 2020 года

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-17T17:34:54+03:00

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Продолжительное ограничение для водителей Санкт-Петербурга вводят на Шуваловском проспекте. Там до 22 августа 2020 года будет закрыто движение транспорта от улицы Южной до Александровской, включая перекрестки. Проехать будет невозможно также на перекрестке Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. Такие неудобства для автомобилистов связаны с продолжением работ по строительству дороги. Поэтапные работы на этом участке начались с 3 августа. Водителям предлагают маршруты объезда по Славянской и Южной улице.

В Государственной административно-технической инспекции сообщают еще об одном перекрытии, но уже в течение одного месяца. Из работ по прокладке канализации с 18 октября по 17 ноября закрывается движение транспорта по Ординарной улице у набережной реки Карповки. В ведомстве предлагают маршруты объезда по Левашовскому и Чкаловскому проспекту. Водителей просят быть внимательней и соблюдать правила дорожного движения. Напомним, две полосы КАД в Санкт-Петербурге перекрыты с 1 по 26 октября 2019 года. Ограничения движения транспорта действуют в районе Мурино.

ИСТОЧНИК KP.RU