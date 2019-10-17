К выходным в Петербурге потеплеет до +13 градусов

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-17T18:11:30+03:00

На выходных в Петербурге будет тепло и дождливо. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Но от дождей это не избавит

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Прогноз погоды - вещь изменчивая. Только вчера, казалось, синоптики пугают похолоданием и заморозками, а уже сегодня говорят о потеплении и дождях. Так, в ближайшую субботу температура в Петербурге поднимется до +13 градусов. Впрочем, на то он и прогноз, чтобы быть лишь вероятным.

- 19 октября в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах города ожидается туман. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Температура днем составит +11...+13 градусов. Атмосферное давление не изменится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот в воскресенье температура немного упадет. 20 октября синоптики обещают от 9 до 11 градусов выше ноля. Все также будут идти дожди, а ветер южных направлений сменится западным.

Напомним, что ноябрь, по уверениям синоптиков, также будет теплым и дождливым.

ИСТОЧНИК KP.RU