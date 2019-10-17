Смольный обещает по максимуму сохранить коммерческие маршруты из Ленобласти в Петербург

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-17T19:16:07+03:00

Однако Смольный сетует на то, что некоторые коммерческие маршрутки дублируют движение "социальных" автобусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В администрации Петербурга ответили на критику властей из Ленобласти

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В администрации Петербурга приняли решение сохранить смежные с Ленобластью маршруты пассажирских транспортов. Напомним, ранее власти региона возмутились возможной отменой работы некоторых маршруток и пригрозили Смольному судом. По их словам, под угрозой упразднения находились важнейшие автобусы до Всеволожска, Бугров, Новоселья и Форсоново. Однако 17 октября чиновники Петербурга поспешили успокоить своих коллег.

- С 16 июля 2020 года по-прежнему сохранятся 85 «социальных» маршрутов из Петербурга в Ленобласть. Также мы постараемся по максимуму оставить 34 коммерческих автобуса. Точно известно, что госконтракты заключат по всем «социальным» маршрутам и 9 маршрутам по трассам закрываемых коммерческими маршрутов, - заверила жителей области пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Смольный добавляет, что из 85 «социальных» автобусов сразу 13 дублирует коммерческий транспорт. Актуальная информация по изменениям в работе межрегиональных маршрутов находится на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

ИСТОЧНИК KP.RU