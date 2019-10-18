Вода начала сочиться из стен на новой станции метро «Дунайская»
Петербургское метро очередной раз закрепило за городом право называться Северной Венецией, однако, не в позитивном ключе. Вечером в четверг, 17 октября, пассажиры подземки заметили, что на платформе недавно открытой станции «Дунайская» образовались лужи воды. Поискав источник потопа, горожане увидели, что дождевые осадки просачиваются прямо через швы между плитками, заливая станцию.
- Льет прямо из плитки. Было бы смешно, если бы не было так грустно, - печально сообщил о проблеме в соцсетях петербуржец.
Лужа на платформу вытекала из щелей в стенахФото: СОЦСЕТИ
Впрочем, на фото, опубликованном в сети, водопад из вытекающей воды не видно. Да, и лужа рядом со стеной не большая. Однако если она сочится через стену, то это может действительно стать проблемой в будущем, как только плитка начнет отходит от бетонной поверхности.
Три новых станции метро: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» открывались аж два раза. Первый запуск был техническим, а второй уже официальным.
ИСТОЧНИК KP.RU