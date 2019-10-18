Вода начала сочиться из стен на новой станции метро «Дунайская»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-18T09:19:31+03:00

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Петербургское метро очередной раз закрепило за городом право называться Северной Венецией, однако, не в позитивном ключе. Вечером в четверг, 17 октября, пассажиры подземки заметили, что на платформе недавно открытой станции «Дунайская» образовались лужи воды. Поискав источник потопа, горожане увидели, что дождевые осадки просачиваются прямо через швы между плитками, заливая станцию.

- Льет прямо из плитки. Было бы смешно, если бы не было так грустно, - печально сообщил о проблеме в соцсетях петербуржец.

Лужа на платформу вытекала из щелей в стенахФото: СОЦСЕТИ

Впрочем, на фото, опубликованном в сети, водопад из вытекающей воды не видно. Да, и лужа рядом со стеной не большая. Однако если она сочится через стену, то это может действительно стать проблемой в будущем, как только плитка начнет отходит от бетонной поверхности.

Три новых станции метро: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» открывались аж два раза. Первый запуск был техническим, а второй уже официальным.

ИСТОЧНИК KP.RU