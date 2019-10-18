Полиция нашла новых жертв группировки, которая ограбила сына петербургского депутата

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-18T10:03:01+03:00

Сами задержанные уверяют, что не понимают, почему оказались под подозрением [видео]

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После громкого случая с 28-летним бизнесменом и сыном депутата ЗакСа Петербурга Андреем Горшечниковым, которого ограбили случайные попутчики, подвозившие его от улицы Рубиншейна домой, подозреваемых быстро задержали. Ими оказались двое 23-летних парня из Таджикистана. По версии полиции, оба входят в организованную группировку, занимающуюся ограблениями. Во время расследования правоохранители нашли еще несколько жертв молодых людей.

- Так, 6 октября этого года, у дома в деревне Новодевяткино Всеволожского района Ленобласти подозреваемые напали на 17-летнюю девушку, у которой отняли деньги и смартфон, - сообщили в управлении МВД Петербурга и 47-го региона.

Второй известный полиции случай, произошел 14 октября у одного из домов по Петровскому проспекту в Петроградском районе города. Один из парней предложил проходим помочь сфотографироваться на память. Однако вместо фото, молодой человек просто сбежал со смартфоном доверчивого мужчины.

Общая сумма ущерба двух преступлений насчитывает около 100 тысяч рублей. Сейчас правоохранители проводят расследования для того, чтобы установить, к каким еще ограблениям могут быть причастны задержанные. Сами же мигранты уверяют, что не понимают, за что были задержаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/738569" frameborder="0"></iframe> Допрос грабителей, напавших на сына депутата ЗакСа Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU