2019-10-18T12:01:19+03:00
Общество

Движение по набережным в центре Петербурга могут ограничить ради их сохранности

Такие меры предлагают в КГИОП после обрушения гранитной облицовки на канале Грибоедова
Петр КИБЕР
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Движение по набережным могут ограничить ради их сохранности. Фото: vk.com/spb_todayДвижение по набережным могут ограничить ради их сохранности. Фото: vk.com/spb_today
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Петербург стоит на воде. В городе множество рек и каналов, которые проходят по историческому центру. Они давно уже «одеты» в гранитные берега, только вот сохранность последних все больше вызывает беспокойство. Так, в сентябре нынешнего года обрушилась часть облицовки набережной канала Грибоедова. Ее временно подперли брусками, но саму проблему решили обсудить в широком кругу. И одно из предложений - ограничение движения транспорта.

- Появление коммуникаций на дорогах, повышенных нагрузок на существующие стенки набережных стали причиной новых требований по их эксплуатации и сохранности. При этом от состояния набережных зависит сохранность близлежащих исторических зданий, - сообщает пресс-служба комитета по охране и использованию памятников (КГИОП).

Именно в КГИОПе прошел круглый стол с участием экспертов и представителей общественности, которых обеспокоило обрушение на канале Грибоедова. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на набережные, при их ремонте будут делать деформационные швы. Но, как вариант - убрать машины с дорог.

- Одним из возможных решений предложено сокращение существующих нагрузок на набережные, в том числе ограничение транспортного движения, - сообщает пресс-служба КГИОП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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