Смертельное ДТП с пьяным водителем на углу Зины Портновой и Ленинского, попало на видео

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-18T12:22:52+03:00

Виновник жуткой аварии в Кировском районе Петербурга был пьяным за рулем [видео]

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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло около пяти часов утра в пятницу, 18 октября, на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта в Кировском районе города. Пьяный водитель на Ford летел через перекресток на красный свет и снес на полном ходу отечественный автомобиль «Лада Калина». В результате, 60-летняя пассажирка ВАЗ скончалась на месте, а 67-летний водитель – в больнице.

- Мчащийся на красный свет светофора Ford снес ВАЗ, который после удара выехал на тротуар и врезался в фонарный столб, - сообщил и в главном управлении МВД по Петербургу.

С места аварии в тяжелом состоянии также была госпитализирована 22-летняя пассажирка Ford. Предполагаемый виновник ДТП, 25-летний водитель иномарки, тоже пострадал, но медики оценили его состояние как средней тяжести.

Причины аварии уже известны: экспертиза показала, что водитель Ford во время ДТП сидел за рулем пьяным и не соблюдал правила дорожного движения. Однако за это мужчина может понести серьезное наказание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/738602" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП на перекрестке Зины Портновой и Ленинского попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU