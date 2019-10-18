2019-10-18T14:28:57+03:00
Общество

«Изнасилованный» студент из Болгарии попросил полицейских не расследовать дело

Выяснилось, что 21-летнего парня просто побили у метро, а недопонимание возникло из-за сложностей русского языка
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Второкурсник написал заявление в полицию о том, что сексуального насилия над ним не совершалось.Второкурсник написал заявление в полицию о том, что сексуального насилия над ним не совершалось.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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История об изнасиловании студента из Болгарии двумя крепкими парнями славянской внешности получила опровержение. 21-летний «пострадавший» обратился к полицейским с просьбой не заводить дело. Оказалось, что возникло недопонимание между ним и его подругой, с которой он говорил по телефону. Он рассказал девушке об инциденте, который с ним произошел в среду, 16 октября, в районе станции метро «Проспект Большевиков». Напомним, была информация о том, что неизвестные силой отвели парня в заброшенный дом, где «вступили с ним в половую связь».

- Своей подруге иностранный студент поведал о применении к нему «насилия» двумя неизвестными. Девушка восприняла все буквально и подала заявку об «изнасиловани», - пишут «Невские новости».

Однако позднее эта информация не подтвердилась. Уже при личном разговоре с полицейскими второкурсник заявил, что надругательства над ним не было и претензий по этому факту он не имеет. Далее молодой человек написал заявление, в котором попросил прекратить проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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