Лосятам-сиротам в приюте Ленобласти собирают банные веники

18 Окт. 22:00 2019-10-18T22:00:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр помощи диким животным «Велес» снова обратился к жителям Ленинградской области с просьбой о помощи. Оставшиеся без родителей лосята нуждаются в срочном сборе запаса питания на холодное время года. Волонтеры центра отмечают, что малышам Нике, Грише и Мирославу нужны как специальные комбикорма для копытных, так и срезы с деревьев. Зоозащитники опубликовали список недостающих лакомств для лосят.

- Нашим лосятам-сиротам нужны банные веники и большие ветки лиственных деревьев. Их можно срезать с березы, осины, липы, клена, ольхи, дуба, рябины, ивы. Также не хватает веток черноплодной рябины, малины, шиповника и других плодово-ягодных кустов и деревьев, - комментируют в Центре помощи диким животным «Велес».

Нику волонтеры «Велеса» приютили в апреле 2019 года. Ее нашли в одинокой и больной в лесу: без мамы, она лежала в яме с водой. Когда удалось вылечить лосенка, его переселили к Мирославу, а ещё позднее к малышам-лосятам присоединился Гриша.

Волонтеры отмечают, что срезать ветки указанных деревьев для животных нужно не у дороги, а в лесопарковых зонах. Напомним, неделю назад «Велес» искал волонтеров для сбора ягеля для северных оленей.

ИСТОЧНИК KP.RU