2019-10-18T21:47:09+03:00
Общество

Парковку ТЦ «Мега Дыбенко» залило мыльной водой из-за прорыва трубы

Водители начали шутить в соцсетях про мыльную вечеринку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Машины на парковке немного помылись. Фото: vk.com/spb_todayМашины на парковке немного помылись. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

На парковке в торговом центре «Мега Дыбенко» прорвало трубу. Пространство вокруг машин начало заливать мыльной водой. Об этом рассказали очевидцы аварийного инцидента в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Петербуржцы в соцсетях обрадовались внезапной «мыльной вечеринке», благо сильного потопа на парковке вроде бы не предвидится.

- Халявная автомойка!

- Хорошо, что не канализационная!

- Я бы уже машину мыл этой водицей.

Горожане начали спорить о том, откуда льется мыльная вода. Кто-то предположил, что это слив в моечной. Другие поставили на то, что труба с пенообразователем, который используют для пожаротушения. Хорошо, что эта авария не сравниться с прошлым ЧП в торговом центре. Напомним, тогда в «Мега Дыбенко» обрушилась часть потолка на парковке. К счастью, из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24