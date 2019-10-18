Парковку ТЦ «Мега Дыбенко» залило мыльной водой из-за прорыва трубы

18 Окт. 21:44 2019-10-18T21:47:09+03:00

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На парковке в торговом центре «Мега Дыбенко» прорвало трубу. Пространство вокруг машин начало заливать мыльной водой. Об этом рассказали очевидцы аварийного инцидента в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Петербуржцы в соцсетях обрадовались внезапной «мыльной вечеринке», благо сильного потопа на парковке вроде бы не предвидится.

- Халявная автомойка!

- Хорошо, что не канализационная!

- Я бы уже машину мыл этой водицей.

Горожане начали спорить о том, откуда льется мыльная вода. Кто-то предположил, что это слив в моечной. Другие поставили на то, что труба с пенообразователем, который используют для пожаротушения. Хорошо, что эта авария не сравниться с прошлым ЧП в торговом центре. Напомним, тогда в «Мега Дыбенко» обрушилась часть потолка на парковке. К счастью, из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU