2019-10-19T12:13:59+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали гонщика на краденном «Ягуаре»

Мужчина пытался уйти от правоохранителей на Пулковском шоссе
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге полицейские задержали автоугонщика на "Ягуаре". Фото: пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.В Петербурге полицейские задержали автоугонщика на "Ягуаре". Фото: пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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В Московском районе Петербурга угнали престижную машину – «Ягуар», который гнал по Пулковскому шоссе в ночь на 18 октября, заприметили полицейские. Однако попытка остановить автомобиль превратилась в настоящую погоню.

- Водитель требований полицейских не выполнил и, увеличив скорость попытался скрыться, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правда, надолго гонщика не хватило. Он не справился с управлением и влетел в бордюр в районе дома №13 по Пулковскому шоссе. Но и тут уйти от полиции попыток не оставил. От правоохранителей мужчина побежал прямо в сторону парка.

- Водитель, бросив автомобиль, предпринял попытку скрыться в лесном массиве, но был задержан сотрудниками полиции. В ходе обыска в иномарке обнаружен травматический пистолет, автомобильные номера, радиостанции и оборудование, предназначенное для угона автомобиля, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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