Выходные в Петербурге будут теплыми, но пасмурными
Предпоследние выходные октября порадуют петербуржцев теплой погодой. Уже с утра в субботу, 19 октября, за окном уверенные +11-12 градусов. И несмотря на облачность, на улице вполне приятно, да и дожди, если и будут, то небольшие и кратковременные.
О том, что Петербург ждет тепло, рассказал и ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
- В Санкт-Петербурге наконец-то потеплеет. Город окажется в теплом секторе циклона. Будет облачно, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха от +12до +14 градусов, - написал Михаил Леус.
Он также отметил, что ветер в субботу в городе будет юго-западным и может достичь 3-8 метров в секунду. А вот атмосферное давление будет расти слабо и составит 759 миллиметров ртутного столба. Эти показатели находятся около нормы, поэтому метеозависимым людям сегодня плохое самочувствие скорее всего не грозит.
Тепло в городе на Неве будет и 30 октября: в воскресенье днем ожидается до +11 градусов, но тоже облачно.
ИСТОЧНИК KP.RU