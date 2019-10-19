Выходные в Петербурге будут теплыми, но пасмурными

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-19T12:17:27+03:00

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Предпоследние выходные октября порадуют петербуржцев теплой погодой. Уже с утра в субботу, 19 октября, за окном уверенные +11-12 градусов. И несмотря на облачность, на улице вполне приятно, да и дожди, если и будут, то небольшие и кратковременные.

О том, что Петербург ждет тепло, рассказал и ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

- В Санкт-Петербурге наконец-то потеплеет. Город окажется в теплом секторе циклона. Будет облачно, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха от +12до +14 градусов, - написал Михаил Леус.

Он также отметил, что ветер в субботу в городе будет юго-западным и может достичь 3-8 метров в секунду. А вот атмосферное давление будет расти слабо и составит 759 миллиметров ртутного столба. Эти показатели находятся около нормы, поэтому метеозависимым людям сегодня плохое самочувствие скорее всего не грозит.

Тепло в городе на Неве будет и 30 октября: в воскресенье днем ожидается до +11 градусов, но тоже облачно.

ИСТОЧНИК KP.RU