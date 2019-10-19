2019-10-19T12:10:22+03:00
Общество

Общегородской субботник проходит в Петербурге

Помочь с уборкой города может любой желающий
Евгения МОСКВИНА
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19 октября в Петербурге проходит общегородской субботник. Фото: gov.spb.ru19 октября в Петербурге проходит общегородской субботник. Фото: gov.spb.ru
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Грабли, лопаты и хорошее настроение: в Петербурге 19 октября проходит осенний День благоустройства. Это традиционная генеральная уборка города, в которой участвуют сами петербуржцы. Во всех районах города организованы больше 700 мест для субботника. На всех этих территориях можно получить инвентарь и помочь Петербургу стать чище и красивее. А присоединиться может любой желающий.

- В День благоустройства горожане собирают листву и мусор во дворах, садах, парках, скверах, памятных местах, у мемориалов, - рассказали в Комитете по благоустройству.

Вместе с обычными горожанами, конечно, на уборку выходят работники жилищно-коммунальных служб, дорожники и садовники, госслужащие, работники городских предприятий и учреждений, волонтеры общественных организаций. В мероприятии уже принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

На субботнике петербуржцы точно не соскучатся и успеют не только помочь городу, но и поразвлечься. Для них подготовили специальную программу.

- Администрации районов и муниципальные образования подготовили для жителей экологические и другие интересные акции, чтобы сделать субботник настоящим праздником чистоты и любви к родному городу, - отметили в Комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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