Каршеринговая иномарка врезалась в маршрутку на проспекте Энгельса

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-19T13:04:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром в субботу, 19 октября, на проспекте Энгельса произошло ДТП с «Хендэ Солярис» и ГАЗелью.. Арендованная у компании каршеринга иномарка врезалась в стоящую на остановке маршрутку. Все произошло в районе дома №48-50 по проспекту. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, передняя часть автомобиля после ДТП – «всмятку». Самц легковушку вынесло на тротуар. Как выяснилось, «Солярис» выехал на встречку и врезался с маршруткой. В легковушке, помимо водителя, находились четыре пассажира, сообщается отдел пропаганды УГИБДД. По предварительным данным, все они получили травмы. Четверо - средней степени тяжести и один человек тяжелые. По факту ДТП уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU