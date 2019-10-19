2019-10-19T13:04:11+03:00
Происшествия

Каршеринговая иномарка врезалась в маршрутку на проспекте Энгельса

По предварительным данным, в ДТП есть пятеро пострадавших
Евгения МОСКВИНА
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Каршеринговый автомобиль на Энгельса врезался в маршрутку. Фото: vk.com/spb_todayКаршеринговый автомобиль на Энгельса врезался в маршрутку. Фото: vk.com/spb_today
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Рано утром в субботу, 19 октября, на проспекте Энгельса произошло ДТП с «Хендэ Солярис» и ГАЗелью.. Арендованная у компании каршеринга иномарка врезалась в стоящую на остановке маршрутку. Все произошло в районе дома №48-50 по проспекту. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, передняя часть автомобиля после ДТП – «всмятку». Самц легковушку вынесло на тротуар. Как выяснилось, «Солярис» выехал на встречку и врезался с маршруткой. В легковушке, помимо водителя, находились четыре пассажира, сообщается отдел пропаганды УГИБДД. По предварительным данным, все они получили травмы. Четверо - средней степени тяжести и один человек тяжелые. По факту ДТП уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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