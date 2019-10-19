2019-10-19T14:08:02+03:00
Спорт

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в лазурной форме

На матч 19 октября ожидается до 55 тысяч болельщиков
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
19 октября на «Газпром Арене» сыграют «Зенит» и «Ростов».19 октября на «Газпром Арене» сыграют «Зенит» и «Ростов».Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Петербург готовится к матчу 13 тура Российской Премьер-лиги. На Крестовском острове сегодня, 19 октября, «Зенит» встретится в «Ростовом». А «Газпром Арена» ожидает рьяных болельщиков - всего на эту игру может прийти около 55 тысяч зрителей. Из них около 600 болельщиков приехали, чтобы поддержать гостей. Игра начнется в 19:00.

Команды сине-бело-голубых уже определилась с формой на этот выход. Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба, зенитовцы сыграют в лазурной форме, а вратарь выйдет а черном. Гости же выйдут в желтом, а их вратарь в зеленом.

Напомним, что у обеих команд на данный момент по 26 очков в турнирной таблице: от лидера «Локомотива» они отстают на 3 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое ДТП произошло на Каменноостровском проспекте в Петербурге
Крыша обрушилась на строящемся паркинге в Петербурге
Генерал-майор полиции Константин Власов умер в Петербурге
Каршеринговая иномарка врезалась в маршрутку на проспекте Энгельса
Общегородской субботник проходит в Петербурге
Выходные в Петербурге будут теплыми, но пасмурными
В Петербурге задержали гонщика на краденном «Ягуаре»
Жителей Мурино напугали странные колдовские вещи на перекрестке
Легендарные старые «Кресты» на день открыли двери для всех желающих
Тяжело дышит и не может взлететь: На Васильевском острове пытаются спасти сбитую чайку
Сложнейшую операцию по пересадке поджелудочной железы впервые провели в Петербурге
Смольный отметил и наградил лучших работников и ветеранов дорожного хозяйства
Мужчину, пренебрегшего пройти по «зебре», насмерть сбила «Лада» на дороге в Волосово
В купчинской школе у 5 детей нашли опасный сальмонеллез
Заросший ручей в Мурино наконец-то очистили
Лосятам-сиротам в приюте Ленобласти собирают банные веники
Парковку ТЦ «Мега Дыбенко» залило мыльной водой из-за прорыва трубы
Центр против окраин: Эксперт назвал самые культурные районы Петербурга
Солист Rammstein Тилль Линдеманн снимает новый клип в Петербурге
В Ленобласти мошенница украла деньги у ветерана
Горячую воду и тепло временно перекроют жителям Ивангорода в Ленобласти