«Зенит» сыграет с «Ростовом» в лазурной форме

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-19T14:08:02+03:00

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Петербург готовится к матчу 13 тура Российской Премьер-лиги. На Крестовском острове сегодня, 19 октября, «Зенит» встретится в «Ростовом». А «Газпром Арена» ожидает рьяных болельщиков - всего на эту игру может прийти около 55 тысяч зрителей. Из них около 600 болельщиков приехали, чтобы поддержать гостей. Игра начнется в 19:00.

Команды сине-бело-голубых уже определилась с формой на этот выход. Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба, зенитовцы сыграют в лазурной форме, а вратарь выйдет а черном. Гости же выйдут в желтом, а их вратарь в зеленом.

Напомним, что у обеих команд на данный момент по 26 очков в турнирной таблице: от лидера «Локомотива» они отстают на 3 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU