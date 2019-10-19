2019-10-19T17:23:25+03:00
Общество

Генерал-майор полиции Константин Власов умер в Петербурге

Бывшему начальнику петербургского Главка было 48 лет
Евгения МОСКВИНА
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Генерал-майор полиции Константин Власов скончался в Петербурге. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Генерал-майор полиции Константин Власов скончался в Петербурге. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Петербург скорбит по ушедшему генерал-майору полиции в отставке Константину Власову. О смерти бывшего замначальника петербургского Главка сообщает пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Он прошел долгий служебный путь от простого патрульного до одного из ключевых руководителей петербургского Главка - начальника полиции, - вспоминают в ГУ МВД по городу и области.

Константин Сергеевич не дожил до своего 49-летия чуть больше месяца. В ночь на субботу, 19 октября, он скончался в одной из петербургских больниц.

В 2008 году Власов был назначен на должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУВД по Петербурге и области. А в 2009 – возглавил это управление. Через три года был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. В 2019 году с этой должности он ушел в отставку. Константин Власов награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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