Генерал-майор полиции Константин Власов умер в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-19T17:23:25+03:00

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Петербург скорбит по ушедшему генерал-майору полиции в отставке Константину Власову. О смерти бывшего замначальника петербургского Главка сообщает пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Он прошел долгий служебный путь от простого патрульного до одного из ключевых руководителей петербургского Главка - начальника полиции, - вспоминают в ГУ МВД по городу и области.

Константин Сергеевич не дожил до своего 49-летия чуть больше месяца. В ночь на субботу, 19 октября, он скончался в одной из петербургских больниц.

В 2008 году Власов был назначен на должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУВД по Петербурге и области. А в 2009 – возглавил это управление. Через три года был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. В 2019 году с этой должности он ушел в отставку. Константин Власов награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

ИСТОЧНИК KP.RU