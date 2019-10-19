Генерал-майор полиции Константин Власов умер в Петербурге
Петербург скорбит по ушедшему генерал-майору полиции в отставке Константину Власову. О смерти бывшего замначальника петербургского Главка сообщает пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
- Он прошел долгий служебный путь от простого патрульного до одного из ключевых руководителей петербургского Главка - начальника полиции, - вспоминают в ГУ МВД по городу и области.
Константин Сергеевич не дожил до своего 49-летия чуть больше месяца. В ночь на субботу, 19 октября, он скончался в одной из петербургских больниц.
В 2008 году Власов был назначен на должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУВД по Петербурге и области. А в 2009 – возглавил это управление. Через три года был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. В 2019 году с этой должности он ушел в отставку. Константин Власов награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
ИСТОЧНИК KP.RU