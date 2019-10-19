Крыша обрушилась на строящемся паркинге в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-19T16:39:07+03:00

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В Приморском районе Петербурга произошло ЧП на стройке. Во время работ на территории ЖК на Парашютной улице обвалилась крыша паркинга. Как выяснилось, на строящемся объекте как раз в этот момент происходила заливка крыши бетоном.

- Заливали бетон и рухнула середина. Там рабочие стояли, - сообщил очевидец в соцсети.

Судя по фото, крыша обвалилась на полностью – часть арматуры выстояла. Общая площадь обрушения составила около 200 квадратных метров. На место ЧП сразу же прибыли сотрудники МЧС. Пожарные машины напугали местных жителей из соседних сданных домов. «К кому пожарные?» - спрашивали они в друг друга в группе ЖК в соцсети.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Информация уточняется. Известно, что в момент обрушения непосредственно на месте находилось несколько рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU