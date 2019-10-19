2019-10-19T17:15:21+03:00
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Каменноостровском проспекте в Петербурге

На съезде с Ушаковского моста столкнулись как минимум 4 автомобиля
Евгения МОСКВИНА
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Массовая авария произошла на Каменноостровском проспекте. Фото: vk.com/spb_todayМассовая авария произошла на Каменноостровском проспекте. Фото: vk.com/spb_today
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Днем в субботу, 19 октября, на съезде с Ушаковского моста, который связывает Приморский и Петроградский районы, столкнулись несколько автомобилей. Массовая авария произошла на Каменноостровском проспекте. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Судя по фото с места событий, участниками ДТП оказались как минимум четыре машины, среди которых есть и авто каршеринга, и такси, и микроавтобус.

По словам очевидцев, одна из легковушек столкнулась с микроавтобусом, после чего вылетела на встречку. И там задела сразу два автомобиля. Не исключено, что от удара другие легковушки не повредили других соседей по дороге.

Авария произошла на трамвайных путях, что заблокировало движение транспорта по этому участку. В обстоятельствах ДТП на месте разбираются специалисты. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. На место происшествия после аварии также прибыли карета «скорой помощи» и реанимация.

- Ребенка лет пяти в машину реанимации погрузили. Девушка из Альмеры с разбитыми коленками сидит, - рассказал очевидец.

Информация о состоянии других участников ДТП уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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