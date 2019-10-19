Больше 200 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-19T18:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

19 октября в Петербурге состоялся традиционный День благоустройства. На генеральную уборку мог выйти любой желающий. И таких горожан оказалось много - около 220 тысяч человек приняли участие в мероприятии, сообщают в Комитете по благоустройству. Лидерами же по количеству участников стали Калининский, Фрунзенский, Московский и Приморский районы.

- Всем желающим принять участие в уборке города был предоставлен необходимый инвентарь. Активная генеральная уборка проходила на внутриквартальных и внутридворовых территориях, в городских парках, садах и скверах, у мемориалов, на воинских и братских захоронениях. Петербуржцы собирали листву, убирали и вывозили мусор, ремонтировали и красили ограждения, - рассказали в Комитете по благоустройству.

За субботник в городе также высадили 588 деревьев, 4760 кустарников и в общей сложности 5 тысяч цветов. Проведенную в каждом районе уборку петербуржцы смогут оценить онлайн: с 21 октября на сайте Комитета по благоустройству откроется специальное голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU