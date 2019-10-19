2019-10-19T18:57:45+03:00
Авто

Новый путепровод на Оборонной улице в Колпино могут открыть к 1 декабря

Город можно будет объезжать без пути по центру
Евгения МОСКВИНА
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Реконструкция Оборонной улицы и строительство на ней путепровода могут завершить к 1 декабря. Фото: gov.spb.ruРеконструкция Оборонной улицы и строительство на ней путепровода могут завершить к 1 декабря. Фото: gov.spb.ru
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В Колпино идет реконструкция Оборонной улицы – на ней строят путепровод через железную дорогу Московского направления. Протяженной самой улицы 4,7 километра. И после того, как откроют движение по новому путепроводу, Колпино можно будет объезжать без дороги по центру города – с южной стороны. Новый путь свяжет Петрозаводское и Московское шоссе. Ход строительства путепровода сегодня, 19 октября, проверил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе инспекции Колпинского района.

Строители отчитались главе города о том, как и идут работы. И сообщили о готовности завершить работы и запустить движение по путепроводу раньше намеченного срока – уже к 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Мы будем поддерживать таких подрядчиков, которые держат свое слово и досрочно завершают важные для города объекты. Такими темпами мы в ближайшем будущем сможем вывести весь грузовой транспорт из Колпино, и город задышит, - приводит пресс-служба Смольного слова губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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