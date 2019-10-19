2019-10-19T19:36:14+03:00
Общество

Крупнейшая выставка кошек проходит в Петербурге

На благотворительном аукционе продали когтеточку Ахилла [фото]
Евгения МОСКВИНА
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Выставка кошек проходит в Петербурге 19 и 20 октября.Выставка кошек проходит в Петербурге 19 и 20 октября.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Масштабная выставка кошек проходит в Петербурге в эти выходные – 19 и 20 октября. Около тысячи самых разных пушистиков вместе со своими владельцами приехали в Ленэкспо. Именно там развернулась одна из крупнейших в стране выставок хвостатых питомцев.

В Петербурге очень любят пушистиков! Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге очень любят пушистиков!Фото: Олег ЗОЛОТО

Увидеть там можно и популярные породы кошек и редкие. Например, британцев, мейн-куном, бобтейлов, шартрезов, корниш-рексов и множество других.

коты и кошки соревнуются между собой на выставке. Фото: Олег ЗОЛОТО

коты и кошки соревнуются между собой на выставке.Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетители выставки могут не только полюбоваться на прекрасных котов, кошек и котят, но и взять кого-то к себе в дом. Ведь некоторые пушистики приехали посоревноваться и показать себя, а некоторых выставляют на продажу. Кроме того, заводчики смогут проконсультировать любого желающего по уходу и содержанию мурлык.

Такие красавцы приехали на выставку кошек в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Такие красавцы приехали на выставку кошек в Петербург.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, прийти на выставку можно всей семьей – и даже со своим питомцем!

- Чтобы все животные были здоровы и довольны после посещения Ленэкспо, не забудьте взять с собой ветеринарный паспорт с действующими прививками, - отметили организаторы выставки.

Самые разные породы кошек можно увидеть на выставке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые разные породы кошек можно увидеть на выставке.Фото: Олег ЗОЛОТО

В выставке также принимает участие знаменитый кот Ахилл: на благотворительном аукционе продали его когтеточку.

Ахилл побывал на выставке кошек. Фото: Пресс-служба выставки "Мир Кошек".

Ахилл побывал на выставке кошек. Фото: Пресс-служба выставки "Мир Кошек".

ИСТОЧНИК KP.RU

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