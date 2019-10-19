2019-10-19T20:20:31+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе под Гатчиной

По факту аварии проводится проверка
Евгения МОСКВИНА
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В Гатчинском районе произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_todayВ Гатчинском районе произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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В Гатчинском районе Ленинградской области вечером в субботу, 19 октября, произошло смертельное ДТП. Как отметили в соцсети очевидцы, авария с лобовым столкновением настигла два автомобиля на 71-м километре трассы А-120. Кадрами с места ДТП очевидцы поделились в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Петербург».

Водитель на ВАЗ-21140 внезапно выехал на встречную полосу и врезался в «Фиат Дукато». За рулем первого автомобиля оказался молодой человек в возрасте около 30 лет. Он скончался на месте аварии. Информация о состоянии водителя второй машины уточняется.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП уже проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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