Смертельное ДТП произошло на трассе под Гатчиной
В Гатчинском районе Ленинградской области вечером в субботу, 19 октября, произошло смертельное ДТП. Как отметили в соцсети очевидцы, авария с лобовым столкновением настигла два автомобиля на 71-м километре трассы А-120. Кадрами с места ДТП очевидцы поделились в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Петербург».
Водитель на ВАЗ-21140 внезапно выехал на встречную полосу и врезался в «Фиат Дукато». За рулем первого автомобиля оказался молодой человек в возрасте около 30 лет. Он скончался на месте аварии. Информация о состоянии водителя второй машины уточняется.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП уже проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU