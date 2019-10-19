2019-10-19T20:48:33+03:00
Спорт

Матч «Зенит»- «Ростов»: Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба

К победе его привели два мяча в ворота гостей с берегов Дона
Алена ЧИЧИГИНА
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Матч «Зенит»- «Ростов»: Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба. ФОТО: сайт ФК "Зенит"Матч «Зенит»- «Ростов»: Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба. ФОТО: сайт ФК "Зенит"
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Отличные новости: Артем Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита». И это произошло прямо во время игры. Два мяча в ворота «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги позволили нападающему обойти в списке самых результативных игроков - Сергея Дмитриева и сравняться с Иваном Комаровым.

Мячи стали для Дзюбы 59-м и 60-м в составе петербуржцев. К слову, на счету чемпиона СССР 1984-го года Сергея Дмитриева — 59 голов за «Зенит», Иван Комаров забил 60 мячей за ленинградцев с 1946 по 1952 годы.

В пяти сезонах в «Зените» Дзюба 44 раза отличался в матчах чемпионата, 11 — в играх за кубок и Суперкубок России и 14 раз — в еврокубках.

все еще впереди. И матч еще продолжается.

Прямо сейчас на нашем сайте идет прямая трансляция. Счет уже 4:0, но "зенитовцы" не хотят останавливаться, им нужен пятый гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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