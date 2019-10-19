Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков стал лучшим футболистом сентября

19 Окт. 22:37 2019-10-19T22:37:30+03:00

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Матч «Зенит» - «Ростов» на стадионе ГазпромАрена 19 октября начался с красивой церемонии. Полузащитнику петербургского клуба Юрию Жиркову вручили приз лучшего футболиста сентября. Так решили болельщики. Именно он выбирают лучшего игрока каждого месяца.

За 36-летнего ветерана проголосовали 35,17 процентов болельщиков, прошедших опрос. Голосование устраивается в официальном сообществе «сине-бело-голубых» «в контаке». Принять участие может каждый желающий.

Жирков, кстати, впервые за три месяца сместил любимца петербургских болельщиков Артема Дзюбу, который занял второе место с результатом 28,12%. Замкнул тройку лидеров аргентинец Дриусси.

В первом месяце осени Жирков провел за «Зенит» четыре игры, забив мяч московскому «Спаортаку» и отдав голевую передачу в матче с тульским «Арсеналом».

Правда, на матч с «Ростовом» Жирков не вышел, но и без него зенитовцы на «Газпром Арене» не испытывали никаких проблем с клубом, который считается открытием нынешнего чемпионата.

Все точки над «i» хозяева расставили еще в первом тайме — дублем отметился Дзюба и иранец Азмун. Во второй половине игры избиение младенца продолжилось: Дзюба сделал хет-трик, а его товарищи еще дважды поразили ворота дончан. Противник смог отметить только голов престижа — 6:1!!! Разгромив конкурента, «Зенит» вновь вернулся на первое место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU