2019-10-20T19:56:14+03:00
Происшествия

В перевернувшейся после аварии с трамваем маршрутке пострадали 13 человек

Детей среди получивших травмы нет
Роман ЛЯЛИН
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Маршрутка была полная в момент аварии Фото: ДТП и ЧП ПетербургаМаршрутка была полная в момент аварии Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В крупной аварии на перекрестке Десантников и Петергофского шоссе сейчас разбираются сотрудники полиции. Напомним, что шофер маршрутки пытался прошмыгнуть на красный сигнал светофора перед несущимся на него составом. В итоге вагон снес маршрутку. От мощного удара она перевернулась. У самого же трамвая в аварии выбило стекла.

- В аварии пострадали 13 человек, - рассказала "КП-Петербург" пресс-секретарь Городской станции скорой помощи Светлана Вахрушева. - Тяжелых травм нет. Все в легкой и средней степени тяжести. Детей, к счастью, среди пострадавших нет.

В трамвае выбило стекла Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В трамвае выбило стекла Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Грохот от мощного удара, по словам очевидцев, был слышен с соседней улицы. авария временно парализовала движение на перекрестке. Из-за обилия машин экстренных служб водителей отправляли в объезд. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. С ними работают врачи.

Автобус перевернулся после столкновения с трамваем в Санкт-Петербурге.ДТП произошло на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников

ИСТОЧНИК KP.RU

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