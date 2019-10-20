В перевернувшейся после аварии с трамваем маршрутке пострадали 13 человек
В крупной аварии на перекрестке Десантников и Петергофского шоссе сейчас разбираются сотрудники полиции. Напомним, что шофер маршрутки пытался прошмыгнуть на красный сигнал светофора перед несущимся на него составом. В итоге вагон снес маршрутку. От мощного удара она перевернулась. У самого же трамвая в аварии выбило стекла.
- В аварии пострадали 13 человек, - рассказала "КП-Петербург" пресс-секретарь Городской станции скорой помощи Светлана Вахрушева. - Тяжелых травм нет. Все в легкой и средней степени тяжести. Детей, к счастью, среди пострадавших нет.
В трамвае выбило стекла Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Грохот от мощного удара, по словам очевидцев, был слышен с соседней улицы. авария временно парализовала движение на перекрестке. Из-за обилия машин экстренных служб водителей отправляли в объезд. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. С ними работают врачи.
Автобус перевернулся после столкновения с трамваем в Санкт-Петербурге.ДТП произошло на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников
ИСТОЧНИК KP.RU