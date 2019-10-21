Московский «Спартак» опять обыграл СКА

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-21T08:52:14+03:00

Тренер СКА Алексей Кудашов не может быть рад результатам команды. Фото: ХК СКА

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Петербургский хоккейный СКА в нынешнем сезоне сильно лихорадит. Клуб, который в прошлые года был «грозой морей», сейчас представляет бледную тень самого себя. Яркий показатель - два проигрыша московскому «Спартаку». А самое обидное, что руководит столичной командой экс-наставник армейцев Олег Знарок.

- Хорошая игра, хороший соперник. Мы сыграли командой очень хорошо: настраивались, характер проявили, грамотно сыграли, - заявил на послематчевой пресс-конференции тренер «Спартака».

А вот рулевой СКА Алексей Кудашов был расстроен и понятно почему. От него руководство клуба ждет результатов, но и все нет и нет.

- У нас уже три игры подряд похожи одна на другую. Выходим готовыми побеждать, стараемся, но пропускаем контратаку. Пытаемся отыграться – пропускаем еще, - заявил Кудашов. - Проблему видим, знаем, но она медленно исправляется.

Напомним, что встреча в «Ледовом дворце» закончилась со счетом 2:3 не в пользу хозяев. Примечательно, что прошлая встреча СКА и «Спартака» две недели назад завершилась с таким же счетом.

Пока армейцы занимают в таблице чемпионата КХЛ непривычное для себя десятое место.

ИСТОЧНИК KP.RU