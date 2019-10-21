2019-10-21T11:09:04+03:00
Дом. Семья

«Плакала и тянула лапки»: домашнюю кошку дважды выбросили на улицу из-за больных зубов

Сейчас страдалица по имени Чубася живет в приюте и ждет новую - на этот раз крепкую и верную - семью
Сергей ВОЛЧКОВ
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Чубасю дважды выкинули на улицу из-за больных зубов. Когда ее нашли в первый раз, она плакала от боли и бессилия и тянула к прохожим лапы. Фото: домашняя передержка "Кошкин двор"Чубасю дважды выкинули на улицу из-за больных зубов. Когда ее нашли в первый раз, она плакала от боли и бессилия и тянула к прохожим лапы. Фото: домашняя передержка "Кошкин двор"
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Больная, грязная, голодная – именно такой в конце мая попала в один из петербургских приютов бездомная кошка по имени Чубася. Неравнодушные люди нашли ее на улице под ларьком - обессилевшая Чубася плакала и тянула к прохожим лапы. Уже в приюте выяснилось, что кошку, скорее всего, выбросили на улицу из-за больных зубов.

- Зубки были больные, она не могла кушать твердую пищу, - рассказывают в соцсетях сотрудники домашней передержки «Кошкин двор». – Ее спасла одна добрая девочка. Подобрала, свозила в клинику. Там Чубасю осмотрели, взяли анализы, выписали лекарства. А вот зубки спасти не смогли – их пришлось удалить.

После этого кошку отдали в добрые руки, но опять не сложилось: четвероногая страдалица не смогла ужиться с другими животными. В итоге спустя какое-то время новые хозяева снова выбросили ее на улицу – под тот же самый ларек.

Сейчас Чубася снова ищет дом. Дважды выкинутая, как ненужная вещь, и дважды спасенная, она по-прежнему остается доброй и ласковой и легко привыкает к людям.

- Холодными одинокими вечерами она будет согревать вашу душу мурчанием, тянуть лапки к вам и просить ласки, - рассказывают о питомице в приюте. – Нам кажется, за все, что ей довелось пережить, Чубася заслужила немного домашнего тепла и ласки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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