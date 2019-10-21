«Плакала и тянула лапки»: домашнюю кошку дважды выбросили на улицу из-за больных зубов
Больная, грязная, голодная – именно такой в конце мая попала в один из петербургских приютов бездомная кошка по имени Чубася. Неравнодушные люди нашли ее на улице под ларьком - обессилевшая Чубася плакала и тянула к прохожим лапы. Уже в приюте выяснилось, что кошку, скорее всего, выбросили на улицу из-за больных зубов.
- Зубки были больные, она не могла кушать твердую пищу, - рассказывают в соцсетях сотрудники домашней передержки «Кошкин двор». – Ее спасла одна добрая девочка. Подобрала, свозила в клинику. Там Чубасю осмотрели, взяли анализы, выписали лекарства. А вот зубки спасти не смогли – их пришлось удалить.
После этого кошку отдали в добрые руки, но опять не сложилось: четвероногая страдалица не смогла ужиться с другими животными. В итоге спустя какое-то время новые хозяева снова выбросили ее на улицу – под тот же самый ларек.
Сейчас Чубася снова ищет дом. Дважды выкинутая, как ненужная вещь, и дважды спасенная, она по-прежнему остается доброй и ласковой и легко привыкает к людям.
- Холодными одинокими вечерами она будет согревать вашу душу мурчанием, тянуть лапки к вам и просить ласки, - рассказывают о питомице в приюте. – Нам кажется, за все, что ей довелось пережить, Чубася заслужила немного домашнего тепла и ласки.
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ИСТОЧНИК KP.RU