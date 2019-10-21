Полицейские проверили больше 800 мигрантов на рынках Петербурга

СЕГОДНЯ 21:17 2019-10-21T21:17:32+03:00

130 из них уже привлекли к ответственности

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Полиция Санкт-Петербурга провела профилактический рейд среди мигрантов в Адмиралтейском и Красногвардейском районах. Паспорта проверили у 841 работника на рынке в Московском проспекте и универсама на проспекте Косыгина. Из них полицейские выявили 130 нарушителей миграционных требований. При этом 16 человек вовсе не имели при себе документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их право на пребывание в России. Их доставили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности. Сообщается также о том, что сейчас продолжается проверка одного иностранца на причастность к подделке документов.

- Решается вопрос о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации ряда нарушителей, - комментируют в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

Паспорта проверили у работников на рынке в Московском проспекте и универсама на проспекте Косыгина.

Напомним, ранее "КП-Петербург" писала о том, что прокуратура требует аннулировать брак петербурженки с уроженцем Узбекистана. В ведомстве утверждают, что их семья - фикция.

ИСТОЧНИК KP.RU