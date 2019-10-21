После реформы городского транспорта в Петербурге исчезнут кондукторы

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-21T15:49:13+03:00

Без работы останутся до трех тысяч человек

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Петербург активно готовится к реформе городского транспорта. По новой схеме автобусы, троллейбусы и трамваи заработает летом следующего года. Уже названа дата – 15 июля. К этому моменту город планирует полностью отказаться от маршруток с приставкой «К» и оптимизировать маршрутную сеть.

Первые конкурсы для перевозчиков объявят уже в ноябре. Об этом на встрече с журналистами рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Главные требования, которые город предъявляет к участникам: подвижной состав должен быть не старше 1 января 2018 года и оборудован для всех категорий пассажиров – низкопольные автобусы, с кондиционерами и современными валидаторами..

Последние должны принимать любые электронные носители, будь то подорожник, социальный проездной или банковские карты. Одна из задач в рамках реформы – создать условия, чтобы пассажиры отказались от оплаты проезда наличными. Это, по словам Батанова, позволит качественнее отслеживать пассажиропотоки.

Другая сторона медали - кондукторы, которые останутся без работы. Сокращение коснется до 3 тысяч человек. В правительстве утверждают, что сотрудникам предложат новые должности. Какие именно - конкретики об этом пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU