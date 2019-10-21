Осторожно, голодные кабаны: Петербуржцев предупредили о диких животных, рыскающих по городу

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-21T16:00:39+03:00

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С наступлением холодов, те дикие животные, которые не отправляются в спячку, начинают выходить из лесов Ленинградской области и смело направляются в Петербург. Так, в понедельник, 21 октября, горожан предупредили о том, что на улицах Северной столицы появились кабаны. Голодные хряки бегают по городу в поисках еды, при этом пугая петербуржцев, а иногда даже создавая серьезные аварийные ситуации.

- Появление в пределах города может быть вызвано рядом причин. Во-первых, они беспрепятственно перемещаются из зеленой зоны Ленинградской области в зеленую зону Санкт-Петербурга. Во-вторых, кабаны в поисках пищи способны преодолевать многокилометровые расстояния, - пояснил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Так, утром в понедельник, 21 октября, один кабан пытался перебежать Парашютную улицу на севере Петербурга и попал под колеса автомобиля. Несчастное животное получило несовместимые с жизнью травмы и умерло, лежа на разделительной полосе.

В связи с опасностью, петербуржцам напомнили о том, что надо быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток, когда дикие животные меньше боятся и чаще появляются в черте города, бегают по дорогам. Кроме того, автомобилистам важно знать, что в случае, если кабан или лось все же окажется под колесами машины, увозить животное с места аварии ни в коем случае нельзя, так как любое изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU