2019-10-21T21:26:30+03:00
Происшествия

В Петербурге женщина упала с третьего этажа

В причастности к трагедии подозревают молодого соседа по коммуналке
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Невском районе Санкт-Петербурга 29-летняя женщина выпала с третьего этажа. О том, что это произошло 20 октября около 20:50 по адресу улица Бабушкина, 11 в полицию сообщил очевидец по телефону. Приехавшие на место трагедии полицейские обнаружили лежавшую с многочисленными травмами женщину со стороны проезжей части дома. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали. А сами начали проверку всех обстоятельств произошедшего.

- Под подозрение в причастности к падению женщины заподозрили и задержали ее 24-летнего соседа по коммунальной квартире, - комментируют в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

Известно, что молодой человек нигде не работает, а ранее уже подвергался административному наказанию по статье за распитие алкоголя в неположенных местах. Тогда он отделался штрафом, сейчас же если его причастность будет доказана, парню светит реальный тюремный срок.

Напомним, в Петербурге школьница разбилась насмерть, упав во время прогулки по крыше дома на улице Бухарестской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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