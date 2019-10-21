В Петербурге женщина упала с третьего этажа
В Невском районе Санкт-Петербурга 29-летняя женщина выпала с третьего этажа. О том, что это произошло 20 октября около 20:50 по адресу улица Бабушкина, 11 в полицию сообщил очевидец по телефону. Приехавшие на место трагедии полицейские обнаружили лежавшую с многочисленными травмами женщину со стороны проезжей части дома. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали. А сами начали проверку всех обстоятельств произошедшего.
- Под подозрение в причастности к падению женщины заподозрили и задержали ее 24-летнего соседа по коммунальной квартире, - комментируют в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.
Известно, что молодой человек нигде не работает, а ранее уже подвергался административному наказанию по статье за распитие алкоголя в неположенных местах. Тогда он отделался штрафом, сейчас же если его причастность будет доказана, парню светит реальный тюремный срок.
Напомним, в Петербурге школьница разбилась насмерть, упав во время прогулки по крыше дома на улице Бухарестской.
ИСТОЧНИК KP.RU